صعود فريق أوائل الطلبة بالداخلة للدور قبل النهائى فى تصفيات الجمهورية

وكان قطاع تعليم المحافظة نجح في حصاد المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة دوري المكاتب التنفيذية للعام الدراسي 2022 _ 2023م، حيث حصدت مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات التابعة لإدارة الخارجة التعليمية المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالمسابقة عن مرحلة التعليم الثانوى، ووجه مدير التعليم بالمحافظة التهنئة لإدارة الخارجة التعليمية و مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بهذا المركز، مثنيا على جهود توجيه عام التربية الإجتماعية فى تنفيذ المسابقة والتمثيل المشرف للمحافظة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل شهد وكيل تعليم المحافظة، حفل تكريم اوائل الصفين الأول والثانى الثانوى بمدرسة الخارجة الثانوية بنين، وهنأ اوائل الصفين الأول والثانى الثانوى للجد والاجتهاد فى سبيل تحقيق النجاح والتفوق وتحقيق أفضل المراكز على مستوى المدرسة، متمنيا لهم مزيد من التفوق الدراسى فى السنوات القادمة وتحقيق آمالهم وطموحاتهم المستقبلية .

ووجه وكيل تعليم الوادي بضرورة تكريم أوائل الصفوف الدراسية المختلفة بجميع مدارس المحافظة مع بداية كل عام دراسى جديد وذلك من منطلق الحرص على تشجيع وتحفيز المتفوقين كنماذج مشرفة يحتذى بها.