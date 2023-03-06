زلزال جديد بقوة 4.1 درجة يضرب ولاية هاتاى التركية

وكالات

هز زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم الاثنين، مدينة أرسوز في ولاية هاتاي بجنوب تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) إن الزلزال وقع الساعة 14: 02 بالتوقيت المحلي.

وحسب موقع سبوتنيك، ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ أن الزلزال وقع على عمق سبعة كيلومترات.

ولم ترد معلومات فورية عما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وكان زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير الفائت، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا، الشهر الماضي، في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.