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حياة كريمة.. تطوير خدمات التعليم والبحث العلمى بـ 635 مليون جنيه فى سوهاج

الإثنين، 06 مارس 2023 06:00 ص
حياة كريمة.. تطوير خدمات التعليم والبحث العلمى بـ 635 مليون جنيه فى سوهاج مدرسة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه الحكم، يهتم بالتعليم والبحث العلمي؛ الأمر الذي ظهر جليا في قراراته والتي تعد خطوات فعلية طورت البحث العلمي.
 
جهود الرئيس السيسي التي تجلت من خلال سعيه الدؤوب دائمًا لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وهذا الأمر ظهر من خلال توجيهاته المستمرة بالتطوير وإدخال التكنولوجيا بالتعليم، من أجل بناء الإنسان المصري من جميع الاتجاهات صحيًا وفكريًا وتعليمًا وهذا يتضح جليا تطوير التعليم والبحث العلمى بمحافظة سوهاج.
 
"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات المشروعات التى ساهمت في تطوير خدمات التعليم الجامعى والبحث العلمى بمحافظة سوهاج من خلال 19 مشروعا بتكلفة بلغت 635 مليون جنيه.
 
ـ عدد الكليات بجامعة سوهاج 18 كلية.
 
ـ إجمالى الطلاب المقيدين 62.6 ألف طالب نسبة الإناث 55.7%.
 
ـ إجمالي أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 2189 عضو هيئة تدريس ومتوسط الطلاب لكل عضو هيئة تدريس 28 طالب لكل عضو.
 
أهم مشروعات خدمات التعليم الجامعى والبحث العلمى بسوهاج.
 
ـ إنشاء جامعة سوهاج الأهلية بتكلفة 100 مليون جنيه.
 
ـ إنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بجامعة سوهاج بتكلفه 90 مليون جنيه.
 
ـ إنشاء الصالة المغطاة بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة بتكلفة 54 مليون جنيه.
 
ـ استكمال مبنى كلية طب الأسنان بجامعة سوهاج بتكلفة 45 مليون جنيه.
 
ـ استكمال مبنى المدرجات "ج" بجامعة سوهاج بتكلفة 25 مليون جنيه.
 
 
 
 

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