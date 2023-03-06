حصاد الوزارات.. 29 ألف مشروع بـ480 مليار جنيه فى أول مرحلة لـ"حياة كريمة"

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الحكومة تنفى إصدار قرار بتغيير اسم مدينة سانت كاترين لمدينة "التجلى الأعظم"
التنمية المحلية: 29 ألف مشروع بـ480 مليار جنيه فى أول مرحلة لـ"حياة كريمة"
الصحة توجه مجموعة نصائح هامة للحماية من التقلبات الجوية .. تفاصيل
الهجرة: "مراكب النجاة" حققت نجاحات كبيرة..والدولة تستجيب لمطالب المصريين بالخارج
الزراعة: الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بـ67 مليون دولار × أسبوع
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