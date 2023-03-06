اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. 29 ألف مشروع بـ480 مليار جنيه فى أول مرحلة لـ"حياة كريمة"

الإثنين، 06 مارس 2023 05:19 م
حصاد الوزارات.. 29 ألف مشروع بـ480 مليار جنيه فى أول مرحلة لـ"حياة كريمة" وزارة التنمية المحلية
كتب محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 

الحكومة تنفى إصدار قرار بتغيير اسم مدينة سانت كاترين لمدينة "التجلى الأعظم"

التنمية المحلية: 29 ألف مشروع بـ480 مليار جنيه فى أول مرحلة لـ"حياة كريمة"

الصحة توجه مجموعة نصائح هامة للحماية من التقلبات الجوية .. تفاصيل
 
الهجرة: "مراكب النجاة" حققت نجاحات كبيرة..والدولة تستجيب لمطالب المصريين بالخارج
 
 
 

حصاد الوزارات

التنميه المحليه

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الهجره

الزراعه

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