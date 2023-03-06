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الزراعة: الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بـ67 مليون دولار × أسبوع

الإثنين، 06 مارس 2023 11:53 ص
الزراعة: الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بـ67 مليون دولار × أسبوع السيد القصير وزير الزراعة
كتبت أسماء نصار

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أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.
 
وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 24 فبراير حتى 3 مارس الإفراج عن 137 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 67 مليون دولار. 
 
وأوضح  وزير الزراعة ، أن الإفراج شمل 96 ألف طن من الذرة  بحوالي 34.4 مليون دولار وحوالي 41 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 30.4 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2.2مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر  حتى 2 مارس 2.883 مليون طن منهم 2.044مليون طن ذرة ، 839 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.434مليار دولار.
 
الجدير بالذكر أن ذلك يأتى في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

الزراعة

الاعلاف

مستلزمات الاعلاف

الذرة

فول الصويا



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