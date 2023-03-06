وزير التعليم يلعب كرة طائرة مع طالبات مدرسة الشهيد يسرى عميرة بالقاهرة

كتب ـ محمود طه حسين

شارك الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالبات مدرسة الشهيد يسري عميرة النموذجية، بمصر الجديدة، تنفيذ اليوم الرياضى حيث قام باللعب مع الطلاب وألقى الكرة بيده للجانب الآخر للفريق المقابل، كما تابع الوزير حصص المشاهدة فى أحد فصول المدرسة وأنشطة الطلاب، موجها بالاهتمام بالأنشطة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، مؤكدا أن ممارسة الأنشطة تساهم فى بناء شخصية الطفل وأيضا منحه قوة بدنية وصحية تساعده فى الاستيعاب والتحصيل العلمى والدراسة.

وتفقد منذ قليل، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنفيذ اليوم الرياضى بالمدرسة.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم، أن الوزارة تطبق الأيام الرياضية والثقافية والفنية في المدارس على أن يتم ذلك كل أسبوع مع الحرص على توزيع الطلاب على مدار اليوم لمنع التزاحم، موضحا أن اليوم الرياضي لا يعني إلغاء حصص التربية الرياضية وحصص الأنشطة، ولا يعني تخفيف عدد أيام الدراسة في الأسبوع.

وأكد أن اليوم الرياضي في المدارس يستهدف تحقيق توجه من الدولة، بنشر الثقافة الرياضية في المجتمع، ويتحقق ذلك من خلال الطلاب، مضيفا أهمية تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة يقدمها أكفأ المعلمين؛ من أجل استيعاب أفضل للطلاب، إلى جانب إتاحة وقت لممارسة الأنشطة المختلفة.

وكلف الوزير مديري مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ومديري عموم تنمية مواد التربية الفنية والموسيقية والرياضية بإعداد نموذج لتطبيق النشاط في المدارس، بما يسمح بتعميمه على كافة مدارس الجمهورية وفق إمكانيات وطبيعة كل مدرسة.