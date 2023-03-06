حبس تاجر 4 أيام بتهمة توثيق طفل وضربه فى منطقة المعصرة

قررت نيابة حلوان، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالتعدى بالضرب على طفل لاعتقاده دخوله المخزن ملكه بدافع السرقة.

وكشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طفل، أمام مخزن كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد (الطفل المجنى عليه")، وتبين أنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤاله اتهم (مالك مخزن كائن بدائرة القسم) بتقييده والتعدى عليه بالضرب باستخدام عصا خشبية، لاعتقاده بدخوله المخزن ملكه بدافع السرقة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.