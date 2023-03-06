العثور على جثة مجهولة الهوية بالكيلو 9 غرب بورسعيد

وتبين من التحريات الأولية أن الواقعة نتيجة حادث سيارة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.