العثور على جثة مجهولة الهوية بالكيلو 9 غرب بورسعيد

عثر الأهالي بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، على أشلاء جثة أمام قرية سياحية بالكيلو 9 غرب بورسعيد، تلقت مديرية أمن بورسعيد، بلاغًا بالعثور على أشلاء جثة مجهولة الهوية أمام قرية سياحية بالكيلو 9 غرب بورسعيد، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الجثة بواسطة الاسعاف إلى مشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة.
وتبين من التحريات الأولية أن الواقعة نتيجة حادث سيارة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.
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