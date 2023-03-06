محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسى

وبدأت الاحتفالية، بٱيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمود المنزلاوي، عقبها كلمة الدكتور جمال عواد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد وكلمة الشيخ ياسر عبد الله مدير عام المنطقة الازهرية ببورسعيد، حيث تناولا خلال كلمتهما، الحديث عن فضائل ليلة النصف من شعبان، و ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، أعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، متمنيا أن تعاد هذه المناسبات على مصر وأبنائها في خير ورخاء وتنمية .