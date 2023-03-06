اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسى

الإثنين، 06 مارس 2023 08:41 م
محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسى محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف
بورسعيد محمد فرج

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شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان بالمسجد العباسي، عقب صلاة المغرب، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري لمحافظة بورسعيد، العميد أحمد عبد الجواد والدكتور جمال عواد وكيل وزارة اوقاف بورسعيد، وعدد من التنفيذيين ورجال الدين. 
 
وبدأت الاحتفالية، بٱيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمود المنزلاوي، عقبها كلمة الدكتور جمال عواد وكيل وزارة أوقاف بورسعيد وكلمة الشيخ ياسر عبد الله مدير عام المنطقة الازهرية ببورسعيد، حيث تناولا خلال كلمتهما، الحديث عن فضائل ليلة النصف من شعبان، و ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. 
 
وقدم محافظ بورسعيد التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، أعادها الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات، متمنيا أن تعاد هذه المناسبات على مصر وأبنائها في خير ورخاء وتنمية .
 
 
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محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف

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محافظ بورسعيد يشهد احتفالية الأوقاف
 
 

 


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