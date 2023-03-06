السيطرة على حريق بحظيرة مواشٍ بقرية بنى محمد سلطان فى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب فى حظيرة مواشى بقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا، دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق فى حظيرة مواشي بقرية بني محمد سلطان التابعة لمركز المنيا.

على الفور، انتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق دون امتداده لباقي المناطق المجاورة، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لتباشر التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة بالحي السادس بمدينة المنيا الجديدة، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وفشله في السيطرة عليها، مما أسفر عن إصابة كل من ديفيد عبد السيد 16 عاما، طالب، ماركو مدحت 20 عاما، طالب، يقيمان في عزبة شاهين غرب مدينة المنيا، وأحمد عبد الله 21 عاما، طالب، مقيم بمركز ديرمواس، وتم نقلهم للمستشفي الجامعي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا آخر باصطدام سيارة ميكروباص بتوك توك بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية السريرية بالوحدة المحلية لبني خالد في شرق النيل بمركز سمالوط، حيث تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: مصطفي يحي 12 عاما، طالب، عمر بهاء 16 عاما، طالب، يقيمان بنفس القرية التي شهدت الحادث، وتم نقلهما للمستشفي النموذجي لتلقي العلاج.