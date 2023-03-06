أسعار النفط تسجل 85.22 دولار لبرنت و79.17 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الإثنين 85.22 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.17 دولار.

وصرح المستشار الألمانى أولاف شولتس، بأن بلاده أصبحت مستقلة عن إمدادات الغاز والنفط والفحم من روسيا، دون أن يؤدي هذا إلى أزمة اقتصادية، بحسب "روسيا اليوم".

وقال شولتس: "لقد حصلنا على استقلالنا من إمدادات الغاز والفحم والنفط من روسيا، قبل عام، لم يكن أحد يتوقع أن ننجو اقتصاديا بسهولة من وضع لا يوجد فيه المزيد من إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا وإلى أجزاء كثيرة من أوروبا".

وأكد شولتس: "لقد نجحنا.. وما توقعه البعض لم يحدث، لا توجد أزمة اقتصادية في ألمانيا، لا يوجد نقص في الغاز أو أي شيء من هذا القبيل".

ومنذ انطلاق العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بادرت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة لفرض عقوبات أحادية الجانب على روسيا، وقامت العديد من الدول الأوروبية بالامتناع عن شراء النفط الروسي، ومحاولة فرض سقف أسعار عليه، في محاولة لمنع الدول الأخرى من شرائه.