مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية وارتفاع بنسبة 3.6% لخام برنت

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمى برنت 3.6 %، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى سجل الخام الأميركي4.4%.

وأنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع على ارتفاعات قوية، مدفوعة بتجدد التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط.

وكانت أسواق النفط تعافت من موجة بيع قصيرة في تعاملات الجمعة بعد أن نفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز نقلته سكاى نيوز عربية ، تقرير إعلامي أفاد بأن الإمارات تشهد مناقشات داخلية بشأن الخروج من أوبك وضخ المزيد من النفط، حيث أكدت المصادر أن التقرير "بعيد عن الحقيقة".

وحقق خام برنت ارتفاعا أسبوعيا بنحو 3.6 % ليصل إلى 85.83 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 4.4%، إلى 79.68 دولار، ليسجلا ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية هذا العام، بحسب سكاى نيوز عربية .

وعززت بيانات اقتصادية صينية قوية الآمال في نمو الطلب على النفط، حيث نما نشاط قطاع الخدمات في الصين في فبراير شباط بأسرع وتيرة في ستة أشهر، ونما نشاط الصناعات التحويلية هناك أيضا. وتتجه واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي لتسجيل مستوى قياسي هذا الشهر.