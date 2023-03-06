أخبار 24 ساعة.. الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص وكبار القراء فى الحسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص وكبار القراء فى الحسين
ضوابط الحصول علي الإجازات السنوية فى قانون العمل.. تعرف عليها
وزير التعليم: إعطاء فرصة للمتسربين للالتحاق بالمدارس المجتمعية
التضامن تكشف تفاصيل انطلاق حج الجمعيات الأهلية والفئات الممنوعة من الفريضة
الجيزة: حملة تمشيطية بقطاع المريوطية لمراجعة تصاريح قاعات الأفراح
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