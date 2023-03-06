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أخبار 24 ساعة.. الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص وكبار القراء فى الحسين

الإثنين، 06 مارس 2023 12:04 ص
أخبار 24 ساعة.. الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص وكبار القراء فى الحسين مسجد عمرو بن العاص
محمود طه حسين

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مسجد عمرو بن العاص

صلاة التراويح

صيام رمضان

اخبار مصر



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