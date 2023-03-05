رفع 900 حالة إشغال للمحال التجارية والمقاهى جنوب الجيزة

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب بمواصلة شن الحملات اليومية ل رفع الإشغالات والتعديات من الطريق العام وأرصفة المشاة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، شن حي جنوب الجيزة، اليوم الأحد، حملة مكبرة على شوارع سعد زغلول وربيع الجيزي، أسفرت عن رفع 900 حالة إشغال وتعد على الطريق العام للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي وتحرير محاضر ضد المخالفين وإيداع المصادرات بمخازن الحى، وذلك بمتابعة اللواء ذكي ممدوح سلام رئيس حى جنوب، وبالتعاون مع شرطة المرافق ورجال العمل الميدانى بالحي.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.