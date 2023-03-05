الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص وكبار القراء فى الحسين

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه سيتم افتتاح 67 مسجدا فى رمضان يوم الجمعة المقبل، لافتا إلى أنه تم افتتاح 812 مسجد حتى الجمعة المقبل، مؤكدا أن هذا العام سنقدم جهودا غير عادية ورمضان غير مسبوق.

وأضاف هشام عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسنى، على القناة الأولى المصرية، ستبدأ المرحلة الثانية من حملة النظافة والتطهير للمساجد استعداد للشهر الكريم بدءا من يوم الثلاثاء.

وأشار هشام عبد العزيز، إلى أنه لدينا ملتقيات فكرية من 50 عالم ومفكر ومثقف، كما أن كل مديرية بها ملتقى فكرى، بالإضافة لملتقى الواعظات بـ 19 محافظة، وزف بشرى للمواطنين بأنه سيتم إقامة صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص.

ولفت هشام عبد العزيز إلى أنه لدينا 10 آلاف مسجد للتهجد و6 آلاف مسجد للإعتكاف، موضحا أن الوزارة لديها مبدأ التخفيف والتيسير على المواطنين، كما لدينا سهرة رمضانية بعد صلاة التراويح فى جميع المساجد.

كما زف هشام عبد العزيز بشرى وهى أن سيؤم صلاة التراويح كبار قراء العالم الإسلامى بمسجد الإمام الحسين.