قافلة الأزهر تجري 1230 كشفا و137 عملية جراحية بأول أيامها في الواحات البحرية

كتب لؤى على

استهلت قافلة الأزهر الطبية في مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة أعمالها اليوم الأحد في مستشفى الواحات البحرية العام، وذلك في إطار عمل القافلة الذي يستمر أربعة أيام، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وصرَّح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر، أن قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى مدينة الواحات البحرية قد وصلت مساء أمس، لتباشر أعمالها على مدار أربعة أيام، بداية من الأحد وحتى الأربعاء القادم، حيث تضم ٢٤ طبيبًا من أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين ونواب في كليات ومستشفيات جامعة الأزهر، في تخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، مع وجود كميات من الأدوية لتوزيعها بالمجان عن طريق وزارة الصحة المصرية على الحالات، بناءً علي البروتوكول المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة المصرية.

وأوضح أحمد داود، مسئول القوافل الطبية بمشيخة الأزهر، أنَّ القافلة أجرت في يومها الأول (1230) كشفا طبيا، وشهدت عيادة الرمد الإقبال الأكبر بـ (150) كشفًا، وعيادة الأنف والأذن (145) كشفًا، وعيادة الباطنة (140) كشفًا، وعيادة الأسنان (125) كشفًا متنوعا، والقلب (50) كشفا مع عمل (60) أشعة «إيكو» على القلب، بالإضافة لإجراء (137) عملية جراحية تنوعت ما بين الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام وجراحات الأنف والأذن والأسنان، مضيفا أن القافلة قد أحضرت معها، ولأول مرة في تاريخ القوافل الطبية بالأزهر، جهاز الإيكو للقلب، للتخفيف على المرضى وتقديم خدمات طبية متكاملة لهم.

وأضاف داود أن الأزهر كان قد أوفد إلى مدينة الواحات يوم الأربعاء الماضي، قافلة أولية، ضمت سبعة من كبار الجراحين بجامعة الأزهر في تخصصات أبرزها (الأنف والأذن والحنجرة- الجراحة العامة ـ جراحة الأورام والمناظير- التخدير)، لافتا إلى أن تلك القافلة قد انضمت إلى القافلة العامة التي وصلت بالأمس لمدينة الواحات، لتتكامل الخدمات الطبية للقافلة لتشمل إجراء الكشوفات الطبية والجراحات العاجلة المحولة من العيادات، في جميع التخصصات، مؤكدا أن القافلة باشرت فور وصولها أمس عرض حالات الجراحة للأطفال وقد تم البدء في تنفيذها صباح اليوم، حيث تتولى إدارة القوافل الطبية بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة.

من جانبهم، عبر أهالي الواحات البحرية عن شكرهم لفضيلة الإمام الأكبر، على اهتمامه الدائم بأهالي الواحات البحرية، وحرصه على إرسال القوافل الطبية لهم للتخفيف عن كاهلهم، مؤكدين ثقتهم الكاملة في القوافل الطبية التي تفد من مشيخة الأزهر لتقديم الخدمات الطبية لهم، وهو ما يعكسه الإقبال الكبير من أهالي الواحات عليها.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.