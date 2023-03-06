أخبار مصر.. الحكومة تنفى إصدار قرار بمنع أصحاب الأمراض من أداء مناسك الحج

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج.

آخر مواعيد التقدم بطلبات الحج اليوم.. وقرعة علنية عبر البوابة المصرية الموحدة

تغلق وزارة الداخلية اليوم الاثنين، باب التقديم لحج القرعة الذي تم الإعلان عنه منذ عدة أيام، حيث أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة حتى 6 مارس الحالى، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج ـ لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

طارق الخولى يعلن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا

أعلن النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.

الساعة الثالثة عصرا.. آخر موعد للتسجيل الإلكترونى لوظيفة معاون نيابة إدارية

تغلق هيئة النيابة الإدارية اليوم باب التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للنيابة للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث. التعليم: بدء برنامج التأهيل التربوى للناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم 13 مارس أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار متابعته للإجراءات التنفيذية الخاصة بتدريب الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ببدء برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى المسابقة يوم الإثنين 13 مارس الجارى.

محمد صلاح القياسي وسباعية ليفربول فى مرمى يونايتد على رأس عناوين صحف إنجلترا

اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الاثنين، بالعديد من الأحداث المهمة، وعلى رأسها سباعية ليفربول القياسية فى مرمى مانشستر يونايتد أمس، الأحد، بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23 درجة