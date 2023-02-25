التعليم: استمرار التقدم لوظيفة معلم فصل وابتدائى حتى 9 مارس المقبل

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقدم لوظيفة معلم فصل بمسابقة الـ 30 ألف معلم 2023,2024، متاح حتى 9 مارس المقبل، مضيفة أن التقديم يتم عبر بوابة الوظائف الحكومية إلكترونيا، موضحة أن شروط التقدم لمسابقة معلم فصل للصفوف الابتدائية الأولى" الأول والثاني والثالث، أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية و أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو الجهاز بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتابعت الوزارة، أنه يجب ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يزيد من المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان، وأن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية تعليم أساسي ابتدائي ومعلم فصل، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي، وأن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، على أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي وسداد مبلغ مقداره (24) جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لاغير" لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم أداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

وحددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونه بصيغة (PG) وصورة شخصية للمتقدم وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين) وصحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، و الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي

وذكرت الوزارة أنه لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية، كما يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).