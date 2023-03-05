محافظ القليوبية: 207 ملايين جنيه تكلفة إنشاء محور الباسوسية بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعى تطوير ورصف طريق أبو الغيط ومحور الباسوسية بمدينة القناطر الخيرية، ومتابعة أعمال رصف كوبرى المصنع الحربى حتى الطريق الزراعى ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية لشارع فريد ندا بمدينة بنها، وذلك فى إطار جولات المحافظ اليومية بمُختلف مُدن المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للإنتهاء منها وفق جداولها الزمنية المُقررة.

استهل "الهجان" جولته، بتفقد أعمال رصف طريق "أبو الغيط - الحادثة بالقناطر الخيرية"، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل، حيث تفقد أعمال رصف 950 متر وعرض 19 متر من كوبرى الحادثة حتى محطة بنزين شركس حيث يتم البدء فى تجهيز الرش لعمل الطبقة الرابطة فى المرحله الثانية، وشدد المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمنى المقرر.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبرى الحادثة" وحتى نزلة الدائرى بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلو متر، ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18,5 متر، ويعتبر طريق أبو الغيط طريقا رئيسيا وحيويا، حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هى "القاهرة والمنوفية والجيزة".

كما تابع الهجان، أعمال تطوير ورصف المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية محور الباسوسية بالقناطر الخيرية (أعمال رصف وتغطية) والتى بلغت 29 مليون جنيه ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى والثانية بلغت تكلفتها 178 مليون جنيه، وبذلك تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 207 مليون جنيه، وذلك لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية، حيث سيعد مدخل القناطر الخيرية من اتجاه الدائرى وسوف يخدم القادمين من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية، ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية قد قام بالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى استكمال تغطية ترعة الباسوسية بمسافة 2 كم، حيث تبدأ التغطية من الطريق الدائرى حتى مدخل قرية أبو الغيط، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وتفقد المحافظ وضع الطبقة الرابطة بطول 450 متر وعرض 20 متر وجارى تجهيز طبقة ربط ل 700 متر بعرض 18 متر، مؤكدا أن الطريق سيكون بديل لطريق قرية «باسوس - القناطر الخيرية»، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الإنتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول 5.7 كيلو متر، كما تم الإنتهاء من أعمال المرافق (الكهرباء-المياه)، ورفع مطابق الصرف الصحى والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، ويليها الطبقة السطحية وذلك بعد الإنتهاء تمامًا من الأرصفة الجانبية وصب البلدورات وتوريد بلاط الإنترلوك وتركيبه، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع إدارة المرور لعمل مطب صناعى مطابق للمواصفات القياسية فى مواقع مختلفة أمام المدارس لتأمين عبور المواطنين ومنع حوادث السير، بالإضافة إلى تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال فى أقرب وقت لسهولة الحركة المرورية وإحداث نقلة نوعية بمدينة القناطر الخيرية.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد أعمال رصف كوبرى المصنع الحربى وذلك ضمن أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع، ولتسريع وتيرة العمل لإنهاء المرحلة بالكامل فى مدتها المُحددة، وذلك فى إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضارى والعمل على سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة، لإظهار الطابع المميز لكل مدينة بما يليق بمحافظة القليوبية، مشيرًا إلى أهمية مشروعات التطوير التى تشهدها المحافظة فى كل المُدن والأحياء.

وجاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، ومحمد مرعى رئيس مجلس مدينة بنها، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق بالقليوبية.



محور الباسوسية بالقناطر الخيرية



محور الباسوسية بالقناطر الخيرية