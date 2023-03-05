اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ماريان وليامسون أول منافسة ديمقراطية لبايدن على البيت الأبيض.. وسلاحها "الحب"

الأحد، 05 مارس 2023 08:58 ص
ماريان وليامسون أول منافسة ديمقراطية لبايدن على البيت الأبيض.. وسلاحها "الحب" ماريان وليامسون
وكالات

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فى الوقت الذي ينتظر فيه الديمقراطيون قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن حول خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقررة فى 2024، ظهرت على الساحة أولى منافسيه، وهي ماريان وليامسون، والتي أعلنت ترشحها للسباق الديمقراطي، لتكون أول شخصية ديمقراطية تعلن ترشحها للمنصب.

وتعد مشاركة وليامسون فى السباق التمهيدى للحزب الديمقراطي، هي الثانية من نوعها، بعد خسارتها في المرة السابقة أمام بايدن.

وفي خطاب ألقته أمام أنصارها في واشنطن، قالت وليامسون إن شخصا واحدا لا يستطيع حل كل المشاكل، ولا حتى رئيس، لكن رئيسا يسمي الأمور بأسمائها سيفعل أمورا جيدة جدا.

ووضعت وليامسون نفسها، فى إطار مختلف، حيث تتبنى خطابا عاطفيا، يقوم على "خلق رؤية للمحبة والعدلة لمواجهة قوى الشر والكراهية.

الحديث عن الحب، ربما يبدو تكرارا لخطابها الانتخابي قبل 4 أعوام، عندما تحدثت عن قوة هذا الشعور في مواجهة ما وصفته آنذاك بـ"القوة النفسية المظلمة" للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

 

 


ماريان وليامسون

الحزب الديمقراطي

بايدن

انتخابات الرئاسة الأمريكية

أمريكا



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