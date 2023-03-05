قوافل طبية مجانية بقريتى وادى عبادى وعنيبة ضمن حياة كريمة فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نفذت مديرية الشئون الصحية في أسوان، بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزى إدفو ونصر النوبة بأسوان، قوافل طبية متنقلة لتقديم خدمات الكشف الطبى المجانى لأهالى قرية وادى عبادى وقرية عنيبة، فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة" وتحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

صرح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأن القوافل الطبية تم تنظيمها تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية وإستمرت لمدة يومين وشملت جميع التخصصات منها الباطنة والجلدية والمسالك والعظام ، بالإضافة إلى الجراحة العامة والأنف والأذن والحنجرة ، علاوة على معمل للفحوصات والتحاليل الطبية.

وأوضح، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية المجانية نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 2292 مواطن ومواطنة ، بجانب تقديم خدمات الفحص والأشعة السينية وتحاليل الدم وصرف العلاج المناسب ، فضلاً عن تنظيم ندوات توعية لتقديم إرشادات ونصائح التوعية العامة والتثقيف من أجل الإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين والأهالى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



القوافل الطبية



القوافل الطبية