حياة كريمة بأسوان.. مشروعات قومية تمس حياة المواطنين فى قرى أبو سمبل

أسوان- صلاح المسن

تشهد قرى مراكز محافظة أسوان، عددا كبيرا من المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين، على هامش تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات، فضلا عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل للأهالي في تلك القرى، من خلال مشاركتهم في تتفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم اقامتها في اطار المبادرة الرئاسية .

وكذلك توفير كافة الخدمات اللائقة للمواطنين في الريف في اكثر من 4500 قرية و30 ألف تابع تستهدف تغيير حياة المواطنين الي الافضل وتحسين جودتها لما يقرب من 60 مليون مواطن أي أكثر من نصف سكان مصر.

مشروعات تغير الواقع وتوفر فرص عمل وتعمل علي توفير الخدمة وتحسين مستوي العيشة داخل القري، وتعمل علي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقري الأكثر احتياجا لتغيير حياة الملايين في ريف مصر للافضل.

ففي قري محافظة أسوان يجري العمل علي نهو مشاريع إسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخري، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية في شتي المجالات .

ومن القري المدرجة بمحافظة أسوان، قرية أبوسمبل بمركز نصر النوبه والتى تضم 7 قرى فرعية وتابع بإجمالى 18 ألف نسمة، ويتم دفع مستويات الأداء وضمان الإنتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة، وتشمل المشروعات مشروعات خدمية ومشروعات البنية التحتية،ومشروعات في قطاع الشباب والرياضة ومشروعات المياه والصرف الصحي وغيرها، حيث تشمل المشروعات إنشاء المجمع الزراعى والمجمع الخدمى، ويجري إنشاء مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة، ويأتي ضمن 31 مجمع على مستوى محافظة أسوان، وفق نموذج إنشائي موحد ومتكامل، يضم مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجى من أجل تخفيف أعباء ومشقة تنقل المواطنين بين القرى والمدن، ولتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة، ومشروع مجمع الخدمات الزراعية يأتي ضمن 31 مجمع ، ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة.

وتشمل المشروعات الجارية بقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة، مشروعات إنشاء نقطة إسعاف قسطل، وكذلك تطوير مدرسة أبو سمبل شرق ومدرسة قسطل، وكذلك إنشاء السوق الأسبوعى بنسبة تنفيذ وصلت 100 % لكل مشروع ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء لوحة توزيع كهرباء توشكى بنسبة 80 % ، وتم التشديد للإلتزام بوضع علامات تحذيرية ورفع تراكمات الحفر والإنشاء مع تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمختلف مواقع العمل لإضفاء الوجه الحضارى المناسب لقيمة هذا المشروعات وخدماتها المقدمة للأهالى والمواطنين بجميع القرى والنجوع المستهدفة ، علاوة على تكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والمشكلات لضمان تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

وتشمل مشروعات المبادرة الرئاسية مختلف القطاعات الخدمية،منها مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء، وكذلك مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة ،وتتواصل نجاحات مشروعات المبادرة الرئاسية.

وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات الكهرباء بالقرية الرئيسية وتوابعها ،لتساهم هذه المشروعات فى تحسين مستوى المعيشة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالقرية وتوابعها وعلى رأسها خدمات توصيل الكهرباء .علاوة على مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب .ومشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات ومشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع قدرات المحولات الكهربائية بالقرية الرئيسية وتوابعها للمساهمة في تحسين الخدمة للمشتركين،من خلال تطوير ورفع كفاءة جهدالشبكة واستقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقا لمعايير الجودة .

وتحت مظلة المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) شهدت قرية أبو سمبل المشاركة المجتمعية الجادة ، للمساهمة في أعمال التأهيل ورفع كفاءة 14 منزل من إجمالى 28 منزل بنجع (ود المصرية) التابع لقرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة ، بالإضافة إلى القيام بأعمال توصيل خطوط ومواسير مياه الشرب النقية بالنجع بطول 1,2 كيلومتر.

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ شروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1231 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل العام، وتم الإنتهاء من 612 مشروع بتكلفة 3,5 مليار جنيه ، فيما جارى العمل ب 619 مشروع أخر بتكلفة مالية تصل إلى 23.2مليار جنيه ، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية.

والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلى 2321 مشروع داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز محافظة أسوان. لمشروعات المبادرة الرئاسية ، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء ، ولكنها تحتاج إلى تلافى الملاحظات الفنية أولاً بأول لبدء إجراءات التسليم لها فى القريب العاجل منها على سبيل المثال 62 مجمع خدمى وزراعى ، و 75 كوبرى ، و 32 نقطة إسعاف ، و 157 مركز شباب ، و2 مجمع صناعى ، بالإضافة إلى 63 مشروع تابع لسكن كريم .