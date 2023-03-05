ثقافة الوادى الجديد: تنظيم قوافل لاكتشاف الموهوبين من طلاب المدارس بالخارجة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد، تنفيذ عدة فعاليات لاكتشاف المواهب المتميزة في مدارس مدينة الخارجة ، حيث جرى تنفيذ ورشة أدبية وجلسات استماع لمواهب الأطفال في التأليف والالقاء تحت إشراف الشاعر حسين عبد المنعم مشرف نادى ادب الطفل و جلسات لاكتشاف الاطفال الموهوبين فنيا فى الغناء والرسم.

كما جرى تنفيذ ندوة ثقافية بعنوان "السياحة فى محافظتى" حاضر فيها علاء بركات وكيل مكتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وعماد محمود مدير العلاقات العامة بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة.

وتحدثوا خلال الندوة عن اهم الاماكن السياحية في محافظة الوادى الجديد وأنواع السياحة المختلفة فى المحافظة وطرح بعض الأسئلة للأطفال وتوزيع كتيبات خاصة عن المحافظة للاطفال.

وقالت ابتسام عبد المريد القائم بعمل مدير القطاع أن تلك الفعاليات ضمن برتوكول التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم وحرصا على اكتشاف المواهب الفنية المختلفة فى شتى المجالات وتحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة ،واقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، وبالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكى برئاسة ناهد يونس.