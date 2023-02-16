بدء عرض مسرحية 101 عزل فى بيوت الثقافة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد عن بدء فعاليات العرض المسرحى 101 عزل ضمن فعاليات مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفنى للمسرح والذى يقدم عروضة بقرى محافظة الوادى الجديد خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 19 فبراير وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، لنشر الوعى الثقافى والفنى للقرى والمناطق النائية والاكثر احتياجا وضمن خطة الفعاليات الفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، باقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد تحت إشراف ابتسام عبد المريد.

وجرى تقديم العرض على مسرح مكتبة الطفل والشباب بباريس مساء أمس الأربعاء بحضور ابتسام عبد المريد القائم بعمل مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد وعبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس، وحشد كبير من جماهير مدينة باريس والذين اشادو بالعرض المسرحى وطالبوا بعرضه مرة أخرى خلال الأيام القادمة، وهو من تأليف على عبد القوى الغلبان، اخراج محمد الشرقاوى وتنفيذ احمد ماهر، كما سيتم عرض المسرحية ظهر اليوم بقصر ثقافة قرية ناصر الثورة التابعة لمركز الخارجة.

وكان فرع ثقافة الوادى الجديد، أعلن عن الانتهاء من تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية، والمناقشات وورش الحكى فى بيوت وقصور الثقافة بالقرى والمدن، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وإشراف الفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، وضياء مكاوى رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث أعد قصر ثقافة موط ورشة حكى، بعنوان" سامح..انت الرابح، لتعزيز قيم التسامح" وناقشتها إيمان يوسف، كما أعد بيت ثقافة بلاط ورش حكى بعنوان تقوية جهاز المناعة لمقاومة الفيروسات، وناقشتها نفيسة عبدالله، كما قدم بيت ثقافة القصر ورشة حكى عن كيفية قضاء إجازة نصف العام، ناقشتها صفاء شفيق.

كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة حكى عن نظافة بيئتى، ناقشتها سحر داود، و بيت ثقافة ناصر الثورة أعد ورشة حكى عن " ترشيد المياه"، مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة حكى عن التراث الواحاتى وناقشها أشرف مبروك، ومكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة حكى عن الربيع وناقشها أحمد ابو الحسن،

كما ناقش بيت ثقافة بولاق كتاب " العقل منبع الحكمة" من تأليف عبد العزيز جادو ناقشته أسماء حسين، وناقش بيت ثقافة الراشدة كتاب بعنوان" فصول عن حقوق الطفل" تأليف عبد التواب يوسف وناقشه هانى يوسف، بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة محاضرة ثقافية فى مجال ثقافة المرأة بعنوان "دور الأسرة فى تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك" وتحدث خلالها أحمد السعيد ابراهيم عن دور الأسرة فى غرس القيم فى نفوس الأطفال بإعتبارها ذات تأثير قوى على تربية الطفل، وأنه يجب تنشئة الطفل وتربيته على التسامح، وإحترام وحب الآخرين ونبذ التعصب بجميع أشكاله الدينية والمذهبية.

ونظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة رحلة ترفيهية للأطفال لحديقة 30 يونيه وحديقة الحيوان بمناسبة ختام أنشطة وإجازة نصف العام إلى جانب ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار.

كما نفذت مكتبة شرق بولاق الثقافية قراءة حرة للاطفال بجانب ورشة رسم وتلوين، ونفذ بيت ثقافة الجديدة فقرة مواهب فنية للاطفال، كما قدم قصر ثقافة الخارجة عرض فن شعبى للفرقة القومية للفنون الشعبية ومجموعة من التابوهات الواحاتية تدريب الكابتن محمد عبدالله إلى جانب عرض موسيقى لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو على السيد، كما قدم قصر ثقافة موط عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائين بموط على مسرح قصر ثقافة موط، وقدمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة عرض فنون شعبية لفرقة التلقائين للفن الشعبى.

وأقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة بعنوان "العشرة المبشرين بالجنة" وتحدث خلالها الشيخ محمد ناصر العشرة المبشرين بالجنه وهم عشرة من الصحابة الكرام بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة وأن الله تعالى وعدهم بدخولها وهولاء الصحابة هم الأكثر فضلا وأعظم مكانة.