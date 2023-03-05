اليوم السابع
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السيطرة على 3 حرائق بـ"هيش وبوص" في 3 مراكز بالإسماعيلية

الأحد، 05 مارس 2023 07:14 م
السيطرة على 3 حرائق بـ"هيش وبوص" في 3 مراكز بالإسماعيلية حرائق فى البوص والهيش
الإسماعيلية- صبرى غانم

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية، على 3 حرائق فى البوص والهيش بمركز فايد ومركز القنطرة غرب ومركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية دون خسائر بشرية. 

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، يفيد بورود 3بلاغات بنشوب حريق في البوص والهيش بـ3 مراكز بالإسماعيلية. 
 
وتضمن البلاغ الأول بالقنطرة غرب، حريق فى بركة هيش وبوص بمنطقة ك 19 بقرية الشهيد خيري بالقنطرة غرب، والبلاغ الثانى حريق في أشجار بوص بقرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين القصاصين، والبلاغ الثالث حريق محدود بهيش بمدينة فايد.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى أماكن الحرائق، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحرائق الثلاثة دون خسائر بشرية. 
 
حرائق فى البوص والهيش (1)
حرائق فى البوص والهيش (1)

حرائق فى البوص والهيش (2)
حرائق فى البوص والهيش (2)

حرائق فى البوص والهيش (3)
حرائق فى البوص والهيش (3)

حرائق فى البوص والهيش (4)
حرائق فى البوص والهيش (4)

حرائق فى البوص والهيش (5)
حرائق فى البوص والهيش (5)

حرائق فى البوص والهيش (6)
حرائق فى البوص والهيش (6)

حرائق فى البوص والهيش (7)
حرائق فى البوص والهيش (7)

حرائق فى البوص والهيش (8)
حرائق فى البوص والهيش (8)

حرائق فى البوص والهيش (9)
حرائق فى البوص والهيش (9)

حرائق فى البوص والهيش (10)
حرائق فى البوص والهيش (10)

حرائق فى البوص والهيش (11)
حرائق فى البوص والهيش (11)

 


الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

حريق بفايد

حريق القنطرة غرب

الحماية المدنية



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