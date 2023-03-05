اليوم السابع
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السيطرة على حريق مصنع فى العاشر من رمضان.. صور

الأحد، 05 مارس 2023 04:41 م
السيطرة على حريق مصنع فى العاشر من رمضان.. صور جانب من عمليات إطفاء الحريق
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بـ مديرية أمن الشرقية، بإشراف مدير أمن الشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب فى مصنع فى المنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

وانتقل مدير أمن الشرقية إلى موقع الحريق، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق فى مصنع ج ه، فى المنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وعلى رأسها مدير أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 9 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق فى طابقين من المصنع المقام على مساحة 3 آلاف و500 متر مربع، والتهمت النيران محتويات من المصنع دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

 
جانب من عمليات إطفاء الحريق (4)
جانب من عمليات إطفاء الحريق 

جانب من عمليات إطفاء الحريق (2)
جانب من عمليات إطفاء الحريق 

جانب من عمليات إطفاء الحريق (1)
جانب من عمليات إطفاء الحريق  

جانب من عمليات إطفاء الحريق (3)
جانب من عمليات إطفاء الحريق  

الشرقية

حريق

مصنع العاشر من رمضان

الحماية المدنية



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