إنارة الطرق ورصف بالانترلوك أبرز مشروعات خدمية منفذة فى أبو كبير بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة أبو كبير نسب تنفيذ أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجوده والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة أبو كبير أنه جارى تنفيذ أعمال رصف وتطوير شوارع المدينة ببلاط الانترلوك بنسبة تنفيذ 43 % وبتكلفة 11 مليون و387 ألف جنيه بالإضافة إلى تجميل شارع عبد العزيز علي من علي سور السكه الحديد بتكلفة 869 ألف و900 جنيه بنسبة تنفيذ 35 % وتوريد أدوات نظافة للمدينة والوحدات المحلية بتكلفه 100 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 100 %.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تطوير منظومة الإطفاء بتركيب وحدة إنذار مبكر لاسلكي ضد اخطار السطو والحريق بتكلفة 50 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

ولرفع كفاءة الإنارة بشوارع المركز..تم شراء أدوات مهمات إنارة للمدينة والوحدات المحلية بتكلفة مليون و990 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 100% ، وتوريد وتركيب اعمدة إنارة (استكمال طريق ابو كبير / فاقوس) بتكلفة مليون و998 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 100% فضلاً عن توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحى للمدارس الجديدة بدائرة المركز بتكلفة مليون و550 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 70%.

و أوضح رئيس المركز أنه جاري استكمال أعمال صب سقف ومباني الدور الأرضي والدور الأول علوى والثاني علوى والتشطيب لمبنى المخازن القديم برئاسة المركز بتكلفة مليون و979 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 35%.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة.