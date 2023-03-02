اليوم السابع
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محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة السيارات بالمواقف ويوجه بالإلتزام بتعريفة الركوب

الخميس، 02 مارس 2023 10:23 ص
محافظ الشرقية يتابع انتظام حركة السيارات بالمواقف ويوجه بالإلتزام بتعريفة الركوب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع سعيد عاشور مدير إدارة المواقف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة، وذلك بعد تحريك أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار، وذلك بمعرفة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، مشدداً على اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين بتعريفة الركوب بسيارات النقل الجماعي والسرفيس داخل المحافظة.
 
وأكد المحافظ على العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على المواقف ،و في حالة ضبط أى سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فوراً واتخاذ اللازم قانوناً.
 
كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع إدارتي المواقف والمرور بالمتابعة المستمرة لحركة المواقف طوال اليوم، والإستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها، للتأكد من مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، والتعامل مع أي موقف طارئ يحدث داخل الموقف وتطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين.
 
وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة باستغلال السائقين وزيادة الأجرة المقررة، وذلك علي مدار اليوم للتعامل الفوري معها.
 


 

 


الشرقية

زيادة سعر البنزين

زيادة الأجرة

مواقف السيارات بالشرقية



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