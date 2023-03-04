‫محاربات على جبهة الأمن الغذائي.. "الزراعة" تصدر العدد 3 من مجلتها الشهرية MALR

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد الثالث من مجلتها الشهرية " MALR "، عدد شهر مارس، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان".

وخصصت الوزارة هذا العدد، للاحتفال بعيد المرأة المصرية، والذي يعد هو العدد المئوي لها، ومرور 100 عام على تمكينها منذ 16 مارس 1923، حيث تصدرت غلاف المجلة الأميرة فاطمة إسماعيل "صاحبة المقام الرفيع"، حيث تم استعراض دورها في خدمة العلم، وتقديم خدمات للزراعة المصرية، كذلك ملفا خاصا بعنوان: "محاربات على جبهة الأمن الغذائي "، حيث تم إلقاء الضوء على الرائدات من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ودورهن البارز في المواقع المختلفة، كذلك موضوع خاص، بتعامل الصحافة القديمة مع المرأة المصرية ودورها في الفترة اللاحقة لتمكينها.

كما ألقى هذا العدد الضوء على متحف المجموعة الحشرية، بمعهد بحوث وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، والذي يعد هو الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط وافريقيا، ويضم أكثر من 150 ألف عينة حشرية تم تحنيطها، بأسلوب علمي.

وأشار العدد إلى أبرز قرارات مجلس الوزراء، والتي جاءت لدعم المواطنين والمزارعين ومربي الدواجن، فضلا عن تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمسئولي حماية الأراضي بالمحافظات، واجتماعه مع منتجي الدواجن لبحث المشاكل التي تواجه الصناعة، وسبل تقديم الدعم.

واستعرض العدد الثالث من المجلة أيضا، استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتنفيذ تكليفات وزير الزراعة بضخ المزيد من السلع الغذائية بمنافذها، باسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، كذلك اشتمل العدد على حوار خاص مع الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، والتي اشارت فيه الى خطة المعمل للتوسع في الخدمات المتميزة التي يقدمها.

وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، استعرض العدد الجهود والمبادرات الحكومية وما تقدمه وزارة الزراعة لتحديث وتطوير الري بمحافظات مصر المختلفة، وقصص نجاح المزارعين الذين استجابوا للتحول للنظم الحديثة في الري.

كما استعرضت صفحة "صحي ومفيد"، الفوائد والنصائح الغذائية الواجب اتباعها خلال شهر رمضان المبارك، فضلا عن ان هذا العدد احتفل بقدوم فصل الربيع، وكيف احتفى نجوم الفن باعياده، وتفتح الزهور ومناظره الجميلة الخلابه، كما يشمل العدد مقالات لعدد من القيادات البارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويقدم العدد أيضا التوصيات الفنية لمزارعي المحاصيل المختلفة، واهم المعاملات والتي يجب مراعاتها خلال شهر مارس، ويحتفل هذا العدد ايضا بالاعياد القومية لمحافظات: قنا، بني سويف، المنيا، الفيوم، جنوب سيناء، والجيزة، واهم مقومات النشاط الزراعي بها.

ويعد «MALR» هو احدث اصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية اعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الاخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم اعدادها بصيغة الكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الاعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها، اعمالا بشعارها: "نكتبها بأقلامنا من واقع الانجازت".