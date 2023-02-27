وزير الزراعة: مشكلة الأمن الغذائي أكبر تحدٍ يواجه مختلف الدول

كتب مدحت وهبة

قال السيد قصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قضية الأمن الغذائي واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه الدول المختلفة، مع زيادة حدة التأثيرات للتغيرات المناخية، كما زادت حدتها مع الحرب الروسية والأوكرانية، والتي أثرت على نقص سلاسل الإمداد.

واضاف القصير أن مصر تسعى لتتوسع الزراعي بنوعيه الأفقي والرأسي، سعيا لتحقيق الأمن الغذائي النسبي والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والمشروعات التي تنشئها الدولة حاليا لافتا إلى أن محدودية الاراضي الزراعية مقابل عدد السكان، حيث يوجد نحو 9.7 مليون فدان منهم 2 مليون فدان محاصيل بستانية، و50% من المساحة المتبقية تزرع بالحبوب من المحاصيل الزراعية وإن الزيادة السكانية، والفقر المائي، والتفتت الحيازي تعتبر من أبرز المشكلان التي تواجه تطبيق السياسات الزراعية وخطط التنمية بهذا القطاع.

وأشار إلى سعي القطاع الزراعي لجذب شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الزراعية لتوفير التمويل المستدام لتطبيق السياسات الزراعية وأن القطاع الزراعي يمثل نحو 15% من الناتج المحلي، ويوفر نحو 25% من العمالة، فضلا عن تعزيز الاحتياطي النقدي بالصادرات الزراعية التي تمثل نحو 16% من الصادرات السلعية المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قمة الصناعات الغذائية Cairo Food Summit” في نسختها الأولى تحت عنوان “نحو طريق النمو المستدام”ومن المقرر أن تناقش القمة في نسختها الأولى فرص وتحديات قطاع الزراعة والأغذية والصناعات المكملة لها والطريق نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وزيادة الصادرات المصرية، حيث يضمن الحدث تنوع المواضيع التي تشمل كافة جوانب قطاع الزراعة والأغذية في مصر، وبحضورالوزراء وقادة منظمات الأعمال والرأي وصناع القرار، إضافة إلى قيادات البنوك والمؤسسات التمويلية، والشركات الكبرى وما يرتبط بها من مجالات في القطاعين الحكومي والخاص.

ومن المقرر أن تشهد القاء الضوء على هذا القطاع الذي يعتبر اولى قاطرات النمو الاقتصادي فى مصر، فضلا عن رسم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة به، بهدف ايجاد حلول تدعم القطاع الغذائي وتطوير المنظومة الاقتصادية لتقليل آثار التضخم وضمانا لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في ظل رؤية مصر الاستراتيجية 2030.