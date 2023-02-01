الزراعة تصدر العدد الثانى من مجلتها الشهرية "MALR"

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، العدد الثاني من مجلتها الشهرية “MALR“، عدد شهر فبراير 2023، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار : " كلمة من قلب الديوان".

ويشمل العدد الجديد عددا من الموضوعات المتنوعة، حيث جاء ملف هذا العدد بعنوان: "زُرع في مصر".. بذور وتقاوي خضر محلية تنافس العالمية، في إشارة الى المشروع الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، وأهم ما تم انجازه في هذا الملف، فضلا عن متابعة السيد القصير وزير الزراعة لنتائج تقييم الاصناف والهجن المستنبطة تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الرئيس السيسي.

كذلك اشار العدد الى قرار الحكومة الأخير بزيادة سعر التوريد لمحصول القمح الى 1260 جنيه، وترحيب المزارعين بهذا القرار، كما يشمل العدد أيضا أهم الاخبار الخاصة بوزارة الزراعة وقطاعاتها وهيئاتها المختلفة، فضلا عن المعاهد والمعامل البحثية.

وفي هذا العدد حوار خاص مع الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والذي أكد أن إجمالي تمويل المشروع القومي لإعادة إحياء البتلو بلغ حوالي 7.3 مليار حتى الآن.

ويكشف هذا العدد أيضا الخريطة كاملة لمنافذ وزارة الزراعة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن أهم التوصيات الفنية للمحاصيل المختلفة يجب مراعاتها خلال شهر فبراير، والاجراءات الخاصة بتراخيص الصوب الزراعية ومشاتل انتاج الخضر والفاكهة.

وبالعدد تقرير أيضا عن قائمة بالسادة الوزراء الذين تولوا شئون وزارة الزراعة منذ انشاءها، والبالغ عددهم ٨١ وزيرا، كذلك تقريب خاص يكشف براعة القدماء المصريين في ابتكار طرق الزراعة والري، في صفحة مصر المحروسة، بعنوان : جدران المعابد تحكي عن أول دولة نظمت الزراعة بمواعيد.

ويحتفل العدد ايضا بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية، والذي تحتفل به في 8 فبراير من كل عام، كما يلقى الضوء ايضا على أهم الاحداث والمناسبات خلال شهر فبراير، كما يوفر العدد دليل للمزارعين بالتوقيت الأمثل لزراعة المحاصيل المختلفة على مدار العام.

ويعد «MALR» هو احدث اصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، وهو مجلة رسمية اعلامية زراعية متخصصة ومتنوعة في التقارير الاخبارية والملفات الزراعية، وهي مجلة دورية شهرية، يتم اعدادها بصيغة الكترونية pdf، يتم تداولها عبر مواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، والتابعة للجهاز الاعلامي للوزارة، حيث تم فتح الباب لتواصل ومشاركات العاملين بالقطاع الزراعي من كافة القطاعات والهيئات للنشر فيها.