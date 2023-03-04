رفع 450 طن قمامة وأتربة من الشوارع والميادين بالدقهلية.. صور

الدقهلية : محمد الحبشي

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم رفع 405 أطنان قمامة، و45 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية، بمشاركة 92 معدة لجهاز النظافة والتجميل.

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، استمرار التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والانارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية حيث شمل العمل شارع الجيش والمشاية وشارع الثانوية والترعة وامتداد جيهان والجلاء والصدر والنخلة وشارع بورسعيد وكلية اداب والجامعة وعبد السلام عارف وكوبري سندوب وشارع العبور وسندوب والمجزر وميدان الشيخ حسانين وجديلة وعزبة الشال وتوريل وقناة السويس وسعد زغلول النجار و حي الزعفران و كوبري سندوب كما تم تشغيل المكنسيه بشارع الجيش وسعد زغلول وقناه السويس و الطريق الدائري بمدينه المنصوره وكنس شارع الاديب والطريق السريع واستكمال ترميم الجزر الوسطي بميدان رمسيس بتركيب بلاطات جديده ودهان احواض الزرع بشارع الجيش بنطاق شرق المنصورة.

إضافه لأعمال التشجير والتجميل حيث يتم قص وتهذيب الحشائش بالجزر الوسطي بشارع الجيش واستكمال قص الأشجار بشارع جيهان و استكمال تجهيز وتقليم الأشجار بالجزر الوسطي بميدان المحطه وري الجزر الوسطي بشاع الجيش وشارع قناه السويس ورفع ناتج تقليم الأشجار من الأعمال ونقله الي اماكن التخلص الآمن منه وفيما يخص الاناره العامه تم مراجعه الخلايا والأعمدة وتدعيم الاناره ورفع كفاءة الأعمدة بشارع قناه السويس وحديقة الطفل بشارع الجيش بنطاق حى شرق كما تم عمل حمله ليليه بشارع الجلاء وحي الجامعه وعبد السلام عارف، كما تم رفع كفاءة بيارات الأمطار بعدد من الشوارع الرئيسية منها بشارع الجمهوريه امام الجامعه وشارع الجمهوريه وتم رفع كفاءة معدات وسيارات كسح الأمطار حيث تم الدفع بالمكنسيه بشارع الجيش وعبد السلام عارف وبعض من الشوراع الفرعيه وشارك في الحملات سيارات نقل قلاب حمولة مابين 5، 10، 20طن مكابس، 4 لوادر بوكيت، 2لودر كبير، 2سيارة كهرباء، 6سيارات نصف طن، 2سيارة مياة لري الجزر الوسطي والحدائق 3سيارات مكنسية.

وفي سياق متصل تواصلت أعمال رفع القمامة وتحسين مستوي النظافة والتجميل والتشجير باشراف ومتابعة رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة حيث تابع "مختار" العمل بمركز ومدينة السنبلاوين باشراف ومتابعة المحاسب احمد عبد العظيم وبمركز ومدينة منية النصر باشراف ومتابعة المحاسب محمد عبد الباقي وبمركز ومدينة بني عبيد باشراف ومتابعة المحاسب متولي عبد العال وبمركز ومدينة تمي الامديد باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي وبمركز ومدينة المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محي الدين وبمدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة السيد،احمد حمدي رئيس المدينة بمركز ومدينة نبروه باشراف ومتابعة المحاسب محمد البسيوني رئيس المركز والمدينة.

وأكد "المحافظ " المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.