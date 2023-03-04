خفض ضغط المياه في عدد من القرى التابعة لمدينة أجا بالدقهلية اليوم.. التفاصيل

الدقهلية : محمد الحبشي

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، انه سيتم تخفيض ضغط المياه اليوم السبت الموافق 4 مارس ويوم الاثنين الموافق 6 مارس الجاري عن مدينة أجا وعدد من قري مركز أجا من الساعة 8 صباحا حتي الساعة 9 مساء من ذات اليومين المشار إليهما لإجراء أعمال التطهير والتعقيم لأحواض المروقات بمحطة أجا السطحية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء علي التقرير الوارد من شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.

وأوضح التقرير ان المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة نتيجة تنفيذ الأعمال المشار اليها هي مدينة اجا بالكامل وعدد من قري مركز اجا تشمل قري نوسا الغيط ونوسا البحر وتلبنت وسنبخت ومنية سمنود والمندرة وشيوة الغربية والبساتين والبيلوق واللاوندي وبقطارس ومنشأة الاخوة وبرج النور الحمص وسنجيد وقرموط البهو وشبرا والسبخا والعزب التابعة لها.

ووجه "مختار"، حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة اجا للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة العمل وانهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى بضغوطها المعتادة حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة لتنفيذ الاعمال المشار اليها، وتهيب محافظة الدقهلية بالسادة المواطنين قاطني مدينة اجا والقري المذكورة بنطاق مركز اجا وكافة المناطق المتأثرة بتخفيض ضغوط المياه وكذا الوحدات المحلية والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز لضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار اليها.