خبراء الطب النفسى: دخول الضوء إلى غرفتك يساعدك على الاستيقاظ

كتبت رانيا عامر

يعاني الكثيرون من الإرهاق والشعور بالخمول اثناء الاستيقاظ من النوم في الصباح ،ويرجع ذلك الي عدة أسباب منها قلة النوم ، الارق ليلا ، سؤء التغذية ، ويؤثر ذلك علي سير الاعمال اليومية للشخص .وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

ومن جانبها اوضحت الدكتورة سو بيكوك استشارية علم النفس الصحي ،عندما نكون مجبرين على الاستيقاظ على وقع جرس إنذار، تكون أدمغتنا أساسا في حالة ما بين عدم اليقظة الكاملة، وعدم النوم تماما. وينتج عن هذا الشعور بالدوار والإرهاق الذي يمكن أن يستمر من بضع دقائق إلى عدة ساعات (ويسمي بخمول النوم)".

وأوصت الطبيبة "تجنب وضع المنبه على السرير ، وجرب وضعه بعيدا للنهوض من السرير بمجرد استيقاظك. ، ستدرّب نفسك على النهوض من السرير على الفور".

كما تنصح الدكتورة بيكوك بترك "الضوء يدخل" في الصباح، إن أمكن. قائلة: "الغرف المظلمة والمعتمة تدعو للنوم، لكنها تمثل مشكلة إذا كنت تكافح من أجل النهوض من السرير في الظلام".. مضيفة"بمجرد استيقاظك، شغّل المصابيح أو افتح الستائر لدعوة الضوء الساطع إلى غرفتك. ويمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بمزيد من اليقظة والاستيقاظ".

نصائح أخرى للشعور بالانتعاش عند الاستيقاظ

1.تناول مكملات فيتامين (د) اليومية، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة لديك.

2.الالتزام بروتين التمارين"، والذي يمكن أن يشمل المشي في الخارج، ما قد يحسن نوعية النوم". ومن خلال الحصول على نوم أفضل، يتم تعزيز احتمالية الاستيقاظ والشعور بالانتعاش.

3.تقليل وقت الشاشة قبل النوم، لأن "الضوء الأزرق المنبعث من هواتفنا وأجهزة الكمبيوتر المحمولة يمكن أن يؤثر على دورة النوم .فيجب عليك تجنب استخدام أجهزتك لمدة ساعة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش. وسيساعدك هذا على النوم بشكل أفضل لفترة أطول وستشعر بمزيد من الانتعاش في الصباح".