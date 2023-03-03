ضخ 274 طن من الأرز بمعارض "أهلا رمضان" على مدار الأسبوع وتحرر 254 محضر للمخالفين بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الموقف الخاص بالسلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بتلك المنظومة، حيث قامت المديرية بشن حملات متواصلة على مدار هذا الأسبوع، أسفرت عن تحرير 254 محضر بعد رصد مخالفات لمحطتين وقود للتلاعب بطرمبات تعبئة السولار ، حيث تم اجراء المعاينات من خلال مفتش الدمغة والموازين .

كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال العامة وبيع سلعتي الأرز والسكر بأزيد من السعر الرسمى.

وعلى جانب آخر، قامت مديرية التموين بضخ 274 طن من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة على مدار الاسبوع لبيعه بسعر 15 جنيهاً للكيلو.

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أن جميع السلع الغذائية متوفرة بالأسواق استعدادا لشهر رمضان الكريم، لافتة إلى أنه تم افتتاح عدة شوادر لبيع المواد الغذائية فى مختلف المدن والمراكز وبأسعار تنافسية ومنتجات عالية الجودة تحت إشراف المحافظة والتموين والصحة.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا يوجد مشكلة فى أى سلعة والمخزون الاستراتيجى كاف، واكدت أن الارز متوفر بالشوادر بسعر 15 جنيه للكيلو، وياموتوفيز يبارات بالميادين وأماكن التجمعات لبيع الأرز بسعر 15 جنيه يوميا وكذلك توافر الارز بجميع الاسواق، وأكدت أن المواطن يحرص على توفير كميات كبيرة من الأرز قبل شهر رمضان، وهو سبب كثرة الطلب على السلعة.