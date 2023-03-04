إصابة 16شخصا فى حادث تصادم "مينى باص" بالرصيف على الطريق الأوسطى فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 16 شخصا في حادث تصادم سيارة ميني باص بالرصيف، أعلى الطريق الأوسطي، بالقرب من موقف سيارات الفيوم اتجاه صينية الواحات بنطاق محافظة الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاُ بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصطدام سيارة ميني باص بالرصيف.

نتج عن الحادث إصابة كل من: "إعتماد محمد محمد" 25 سنة، كدمات بالساقين، "فرج محمد رفاعي" 21 سنة، جروح بالرأس، "نادية إبراهيم عبدالرحمن" 59 سنة، جروح بالوجه، "رفاعي محمد رفاعي" 14سنة، كدمات بالكتف الأيمن، "أميرة سليمان عبدالسلام" 41 سنة، الام في الضلوع، "ملك سعيد فايز" 14سنة، جروح بالوجه، "محمد رأفت محمد" 22 سنة، كدمات بالظهر، "شادية إبراهيم عبدالرحمن" 15 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، "دينار أيمن سيد" 9 سنوات، كدمات بالظهر،" رشا محمود عبدالعزيز" 35سنة، جروح بالوجه، "ماجدة شعبان محمد" 64 سنة، جروح بالوجه، "جازبين شعبان سعد" 70سنة، جروح بالوجه، "إبراهيم زكريا ياسين" 22 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، "دينا سيد مصطفي" 21 سنة، كدمات وسحجات بالجسم، "أحمد سيد أمجد أحمد" 4 سنوات، كدمات وسحجات بالجسم، "صابرين سيد ربيع" 18 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمني، جري نقلهم إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج ورفع حطام الحادث بالكامل .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.