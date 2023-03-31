شؤون الحرمين تخصص مصليات لخدمة ذوي الهمم بالمسجد الحرام

ويتم تجھیز المصلیات وتقسیمھا حسب الفئات؛ منها جزء مخصص لذوي الإعاقة، وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة، وتوفیر العصا البیضاء للكفیفات من ذوات الإعاقة البصریة، وكذلك توفير مصاحف برایل بنسختھا الورقیة والإلكترونیة وتوزیعھا لمن تحتاجھا، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف، والقلم القارئ، كما یتم تنظیم دخول وخروج القاصدات وذویھن لضمان عدم التدافع، إلى جانب تقدیم العدید من الحلقات القرآنیة والدروس الدینیة، وترجمة خطب الجمعة بلغة الإشارة، وتفعیل المبادرات القیمة والأنشطة، وتوزیع باركودات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.