وقال بيسكوف للصحفين اليوم الجمعة، تعليقا على اقتراح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بوقف إطلاق النار وإعلان هدنة في أوكرانيا: "إن الرئيسين الروسي والبيلاروسي سوف يناقشان هذه القضية الأسبوع المقبل عند لقائهما".

كان الرئيس البيلاروسي قد اقترح في وقت يسابق اليوم إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وهدنة دون تغيير مواقع القوات.

وقال في رسالة موجهة إلى الشعب والبرلمان: "على الأطراف الآن التوقف قبل بداية التصعيد"، مشيرا إلى أن الغرب إذا ما حاول استخدام الهدنة للخداع وتحقيق أغراضه الخاصة، فسوف تقوم روسيا حينها باستخدام القوة الكاملة لمجمعها الصناعي العسكري والجيش، بما في ذلك باستخدام اليورانيوم المنضب.