بيلاروسيا تقترح إعلان وقف إطلاق نار بأوكرانيا

وقال لوكاشينكو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إنه لم يكن يرغب في تسعينيات القرن الماضي في سحب الأسلحة النووية من بيلاروس، لكنه وافق على ذلك تحت ضغط من الغرب ورئيس روسيا الاتحادية آنذاك، مشيرا إلى أنه تم إجباره على التنازل والموافقة على سحب الأسلحة النووية السوفيتية من بيلاروس بموجب ضمانات، لكن تم تجاهلها الآن.

وشدد الرئيس البيلاروسي على أنه لا يسعى إلى إخافة أي طرف أو الابتزاز بمسألة الأسلحة النووية في بيلاروس، ولكنه يريد حماية شعبه من أي تهديدات خارجية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس، مشيرا إلى أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا اعتبارا من شهر يوليو المقبل.

وشدد الرئيس الروسي على أن سبب هذه الخطوة، هو إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أن بيلاروس طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.