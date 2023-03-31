اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 مارس 2023 12:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بيلاروسيا تقترح إعلان وقف إطلاق نار بأوكرانيا

الجمعة، 31 مارس 2023 12:12 م
بيلاروسيا تقترح إعلان وقف إطلاق نار بأوكرانيا لوكاشينكو
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقترح الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، إعلان وقف إطلاق نار فى كييف وهدنة دون تغيير مواقع القوات، وعدم نقل معدات عسكرية من جانب كلا الطرفين "الروسى والأوكرانى".

وشدد لوكاشينكو ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ـ على ضرورة وقف إطلاق النار قبل تصعيد الأوضاع فى كييف، قائلا: "نقترح وقف الأعمال القتالية.. وإعلان هدنة دون حق فى تغيير مواقع القوات وإعادة تجميع القوات من كلا الجانبين ودون حق فى نقل الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية".

وحذر الرئيس البيلاروسى الدول الغربية من عواقب محاولة استخدام هذه الهدنة لتحقيق أغراضها الخاصة، قائلا إنه "فى هذه الحالة يتعين على روسيا استخدام القوة الكاملة من أجل منع تصعيد الصراع فى أوكرانيا".

كما كشف الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، عن إجراء محادثات مكثفة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بشأن عودة الأسلحة النووية إلى بيلاروس.

وقال لوكاشينكو ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إنه لم يكن يرغب في تسعينيات القرن الماضي في سحب الأسلحة النووية من بيلاروس، لكنه وافق على ذلك تحت ضغط من الغرب ورئيس روسيا الاتحادية آنذاك، مشيرا إلى أنه تم إجباره على التنازل والموافقة على سحب الأسلحة النووية السوفيتية من بيلاروس بموجب ضمانات، لكن تم تجاهلها الآن.

وشدد الرئيس البيلاروسي على أنه لا يسعى إلى إخافة أي طرف أو الابتزاز بمسألة الأسلحة النووية في بيلاروس، ولكنه يريد حماية شعبه من أي تهديدات خارجية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس، مشيرا إلى أن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروس، وسيصبح جاهزا اعتبارا من شهر يوليو المقبل.
وشدد الرئيس الروسي على أن سبب هذه الخطوة، هو إعلان بريطانيا نيتها إمداد أوكرانيا بذخيرة اليورانيوم المنضب، مشيرا إلى أن بيلاروس طلبت نشر أسلحة نووية روسية على أراضيها منذ فترة طويلة.

 


لوكاشينكو

بيلاروسيا

كييف

الرئيس البيلاروسى

اوكرانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة

بوتين: حققنا إنجازات كثيرة فى المجال العلمى والتكنولوجى مع بيلاروسيا

الأربعاء، 29 مارس 2023 01:36 م

الكرملين: رد فعل الغرب لن يؤثر على خططنا بنشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا

الإثنين، 27 مارس 2023 12:42 م

بيلاروسيا: نشر روسيا أسلحة نووية في بلادنا انتهاك لمعاهدة عدم انتشارها

الإثنين، 27 مارس 2023 04:00 ص

بوريل: مستعدون لفرض عقوبات إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية

الأحد، 26 مارس 2023 06:18 م

واشنطن: لم نرصد أي مؤشرات على نقل أسلحة نووية روسية إلى بيلاروسيا

الأحد، 26 مارس 2023 06:17 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة