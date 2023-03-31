حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لــ1500 حالة بقافلة بسدمنت الجبل

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس 29 و30 من الشهر الجاري"، بقرية سدمنت الجبل مركز إهناسيا، مكونة من 8 عيادات فى 7 تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجراحة ، النساء ، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان"، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1500 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 30، معمل طفيليات 35، حالات الأشعة 7، استصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة الدولة، تحويل 7 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وموجات صوتية 40 حالة .

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية "الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ،السعار، أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا"، الأمراض غير المعدية "الضغط ،السكر والسمنة"، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطنا.

من جهته، أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعي والكبير الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.