افتتاح مسجدى "فجر الإسلام" و"مالك الملك" بقرى دنديل والزيتون فى بنى سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، فى افتتاح مسجدين بقرى المركز، وذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف التى تنفذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد، وبمناسبة شهر رمضان المبارك.

وشهد على يوسف افتتاح مسجد فجر الإسلام بقرية دنديل على مساحة 216 متراً "بعد ترميمه ورفع كفاءته" بتكلفة زادت عن 221 ألف جينهاً، وقد أقيمت الصلاة الجمعة بالمسجد بحضور الشيخ رجب حسين مدير إدارة أوقاف ناصر، والشيخ خميس عبد الفتاح سليمان مفتش المتابعة بمديرية الأوقاف، ومحمد عبد الفتاح رئيس مجلس قروى دنديل، والشيخ ربيع عبد المحسن مفتش المنطقة بأوقاف ناصر.

كما تم اليوم الجمعة، افتتاح مسجد مالك الملك على مساحة 190 بعزبة السنط التابعة لقرية الزيتون، بعد ترميمه وصيانته ورفع كفاءته بتكلفة 400 ألف جنيهاً، وقد أقيمت شعائر الصلاة بالمسجد، وفى حضور حمادة عوض الله رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى عدى، والشيخ محمد عيد مفتش المتابعة بمديرية أوقاف بني سويف.