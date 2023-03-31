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القاتل الكاذب.. ما لا تعرفه عن أهم الدلافين نادرة الظهور بالبحر الأحمر.. صور

الجمعة، 31 مارس 2023 08:40 م
القاتل الكاذب.. ما لا تعرفه عن أهم الدلافين نادرة الظهور بالبحر الأحمر.. صور الدلافين نادرة الظهور بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أطلق عليه القاتل الكاذب لتشابهه الكبير مع الحوت القاتل، حيث يعتبر الدلفين القاتل الكاذب نادر الظهور ورصد لعدة مرات فى المياه العميقة وعلى سطح البحر فى شواطئ الغردقة، وهو من فصيلة الحيتان وأقل طول له عند البلوغ 5 أمتار.

 

وكشف الدكتور أحمد غلاب الباحث البيئى فى علوم البحار ومدير محمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، أن الدولفين القاتل الكاذب اسمه العلمى killer false whale، ونادر الظهور ولا يظهر إلا فى مجموعات وسرب يضم نفس النوع من الدلافين ولا يصاحب فصيل أو نوع اخر فى الظهور.
 
وأضاف الباحث البيئى، أن ذلك النوع من الدلافين سجل ظهوره أول مرة فى مياه البحر الأحمر عام 1985، وهو دولفين مسالم، ويعتبر ظهوره دليل كبير على التنوع البيولوجى فى البحر الأحمر.
 
وتابع: أن من قرابة عام تقريبا وأثناء رحلة بحرية، رصد العاملين فى النشاط البحرى مجموعة مكونة من 7 دلافين وتم وصفها انذاك أن أشكالها غريبة وأحجامها كبيرة، وتبين أنها بعد ذلك من نوع القاتل الكاذب. 
 
الدولفين القاتل الكاذب
الدولفين القاتل الكاذب

لا يظهر الا في مجموعات
لا يظهر الا في مجموعات

من فصيلة الحيتان
من فصيلة الحيتان

يبلغ كوله ٥ أمتار
يبلغ كوله ٥ أمتار

يشبه الحوت القاتل
يشبه الحوت القاتل

 


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الدولفين القاتل الكاذب

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