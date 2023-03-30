مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مزرعة فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقى شاب بمحافظة بورسعيد ، مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الخميس، داخل مزرعة بقرية المناصرة غرب بورسعيد.

واستقبل مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة الشاب: محمد حسن علي 38 عامًا، عامل بمزرعة خلف معسكر إحدى شركات البترول بقرية المناصرة غرب بورسعيد، بادعاء مصرعه نتيجة صعق كهربائي.

وتحُرر محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.