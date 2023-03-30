اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 مارس 2023 07:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مزرعة فى بورسعيد

الخميس، 30 مارس 2023 06:00 م
مصرع شاب صعقا بالكهرباء داخل مزرعة فى بورسعيد جثة - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه صعقا بالكهرباء، اليوم الخميس، داخل مزرعة بقرية المناصرة غرب بورسعيد.
 
واستقبل مستشفى النصر، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة الشاب: محمد حسن علي 38 عامًا، عامل بمزرعة خلف معسكر إحدى شركات البترول بقرية المناصرة غرب بورسعيد، بادعاء مصرعه نتيجة صعق كهربائي.
 
وتحُرر محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، ووضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

مصرع شاب ببورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة