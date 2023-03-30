شحن 6300 طن صودا كاوية وتفريغ 6948 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، في بيان صادر لها، أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة سفن البضائع العامة، حيث استقبل السفينة GLOBAL LAKE القادمة من الإسكندرية، وذلك لشحن 6300 طن صودا كاوية إلى تركيا.

كما استقبل الميناء السفينة DUYGU القادمة من إيطاليا، وذلك لتفريغ 6948 رخام وسوف تستكمل السفينة رحلتها البحرية فور انتهاء عمليات التفريغ فى حوض البحر المتوسط.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.