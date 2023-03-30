اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 1.8 مليون جنيه بمطروح وأسيوط

الخميس، 30 مارس 2023 11:55 ص
ضبط مخدرات بقيمة 1.8 مليون جنيه بمطروح وأسيوط حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (مطروح- أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة الضبعة- مركز شرطة الفتح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.
 
ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة) حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وبحوزته (165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام - بندقية آلية وخزينة - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى–هاتفى محمول) .
 
وتم استهداف بؤرة إجرامية مسلحة بدائرة مركز شرطة الفتح يقوم على إدارتها (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) حال تواجدهما بمسكنهما.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت 750 جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد 2 خزينة  وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة وعدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار - فرد روسى وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- 2 سلاح أبيض- 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- هاتفى محمول).
 
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,820,000 مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً).

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

حملة امنية

الخارجين عن القانون



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