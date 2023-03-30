ضبط مخدرات بقيمة 1.8 مليون جنيه بمطروح وأسيوط

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (مطروح- أسيوط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة الضبعة- مركز شرطة الفتح) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.

ونجحت الجهود في ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة) حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وبحوزته (165 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22,500 كيلو جرام - بندقية آلية وخزينة - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى–هاتفى محمول) .

وتم استهداف بؤرة إجرامية مسلحة بدائرة مركز شرطة الفتح يقوم على إدارتها (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) حال تواجدهما بمسكنهما.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الأفيون وزنت 750 جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار- طبنجة وعدد 2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار - فرد روسى وعدد من الطلقات لذات العيار - عدد 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- 2 سلاح أبيض- 2 ميزان حساس- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,820,000 مليون وثمانمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً).