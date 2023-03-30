الغرفة التجارية بالقليوبية: 30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية يشجع الصناعة الوطنية

القليوبية إبراهيم سالم

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص من 28 لـ30 مليار جنيه لبرنامج رد الأعباء التصديرية تشجع الصناعة الوطنية بشكل كبير الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، فى بيان اليوم، أن دعم الحكومة لبرنامج الأعباء التصديرية، سوف يساهم فى دعم الصادرات المصرية، والبرنامج يستهدف زيادة فى الصادرات المصرية كونها أحد موارد النقد الأجنبي، لافتا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية ، يوفر للمصدرين السيولة النقدية اللازمة، لاستمرار عجلة الإنتاج وتحفيز الصادرات ويزيد من قدرتهم للمنافسة وفتح اسواق جديدة للصادرات وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطنى.

وأشار الفيومي، إلى أن القيادة السياسية تولى ملف الصادرات اهتمامًا كبيرًا، دعم توطين العديد من الصناعات محليًا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى العديد من الأسواق العالمية.

وتابع الفيومي، أن الهدف من دعم الحكومة برنامج الأعباء التصديرية، هو العمل على تعميق التصنيع المحلى وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، بجانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذى يحقق أثرا إيجابيا متوقعا على الاقتصاد المصرى.

ونوه الدكتور محمد عطية الفيومى، إلى أهمية دعم توطين العديد من الصناعات محليًا، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية سيعمل على تمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابى على تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة فى مختلف القطاعات، وكذا توسيع القاعدة التصديرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن الدولة تًولى ملف الصادرات اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى توجيه الحكومة من خلال الوزارات المعنية بالعمل على الوصول بها إلى نحو 100 مليار دولار سنويًا.