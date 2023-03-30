إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية بورسعيد

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 13 شخصا بإصابات مختلفة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء حادث انقلاب ميكروباص على طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام مدخل قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بورود بلاغا عن وقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام مدخل قرية أبو خليفة على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخصا تم نقل 8 مصابين لمستشفى طوارئ أبو خليفة -التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية- فيما رفض 5 أشخاص النقل للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث.