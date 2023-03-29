كتبت فاطمة خليل

النظام الغذائي المغذي أمر بالغ الأهمية خلال فترة الحمل من الحياة، علاوة على ذلك ، يتلقى الرضيع جميع العناصر الغذائية مما تستهلكه الأم عندما يكون داخل رحم الأم، لذلك ، من المفيد دائمًا اتباع نظام غذائي صحي أثناء الحمل، نتعرف في هذا التقرير على أفضل الأطعمة الصيفية التي يجب تناولها أثناء الحمل؟، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

النظام الغذائي الصيفي للحوامل

يجب أن تركز الأم على أسلوب حياتها أثناء الحمل لتشجيع النمو الصحي للطفل، إنه مهم بشكل خاص خلال فصل الصيف عندما يميل معظمنا إلى تناول كميات أقل من الطعام وتزداد فرص الإصابة بالجفاف.

يمكن أن يؤثر ذلك على صحة الطفل، يجب على المرأة الحامل اتخاذ احتياطات إضافية مع طعامها من أجل حمل آمن من أجل مقاومة حرارة الصيف.

5 أطعمة صيفية يجب على المرأة تناولها أثناء الحمل

1. الخضراوات الورقية

الخضار الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكلي غنية بالعناصر الغذائية الهامة مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم. حمض الفوليك ضروري لنمو الجنين ، خاصة في المراحل المبكرة من الحمل ، ويمكن أن يساعد في تقليل مخاطر العيوب الخلقية. الحديد مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد على منع فقر الدم أثناء الحمل، بينما الكالسيوم مهم لنمو عظام الجنين.

2. الفواكه

توفر الفواكه مثل البرتقال والتوت والموز والتفاح والكمثرى الفيتامينات والمعادن المهمة، بما في ذلك فيتامين سي والبوتاسيوم والألياف.

يساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد ويدعم نظام المناعة الصحي ، بينما البوتاسيوم مهم للحفاظ على ضغط الدم الصحي وتوازن السوائل في الجسم.

3. البروتين الخالي من الدهون

توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والديك الرومي عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والزنك وفيتامين ب 12.

الحديد ضروري لنمو الجنين وتطوره ، بينما الزنك مهم لوظيفة مناعة الجنين ونمو الخلايا، وفيتامين ب 12 مهم لنمو دماغ الجنين والجهاز العصبي.

4. الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني والكينوا وخبز القمح الكامل الكربوهيدرات والألياف المعقدة.

تعتبر الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا جيدًا للطاقة ويمكن أن تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم ، بينما تساعد الألياف في منع الإمساك وتعزيز الهضم الصحي.

5. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان توفر الدهون الصحية والبروتين والعناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين E والمغنيسيوم.

يمكن أن تساعد الدهون الصحية في دعم نمو دماغ الجنين ، بينما فيتامين E مهم لنمو خلايا الجنين وتطورها.

يمكن أن يساعد المغنيسيوم في تنظيم ضغط الدم ودعم وظيفة العضلات والأعصاب الصحية.

نصائح لإدارة الحمل أثناء الصيف

اتبعي هذه النصائح لأخذها في الاعتبار من أجل حمل آمن:

-ارتدِ ملابس قطنية مريحة وفضفاضة أو أقمشة تسمح بمرور الهواء

-اشرب الكثير من الماء لتحافظ على رطوبتك

-ركزى على الأكل الصحي فقط

-اعتني بساقيك وقدميك

-لا تفوتى وجباتك

-خذى قسطًا من النوم

تجنب التوتر

-لا تخرج في الهواء الطلق خلال الساعات الحارة

طوال فترة الحمل، إذا لاحظت أي تغير غير طبيعي أو عانيت من أي مشكلة على الفور استشيري طبيبك.