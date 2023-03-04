أسباب تورم القدمين خلال فترة الحمل.. منها نقص الكالسيوم

فترة الحمل من أصعب الفترات التي تمر بها النساء، ويزداد لديهم التعرض للعديد من الأعراض المرهقة، منها تورم القدمين، هذه المشكلة التي تعيق قدرتها علي القيام بحياتها اليومية. وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth” أن آلام القدمين من المشكلات المزعجة الشائعة بين النساء خلال فترة الحمل، يرجع سببها للتغيرات التي يشهدها جسم المرأة خلال هذه الفترة، وهناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بألم القدمين لدي الحامل ومنها:
أسباب تورم القدمين خلال فترة الحمل.. منها نقص الكالسيومالسبت، 04 مارس 2023 09:00 ص
حمل
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