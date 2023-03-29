منطقة أسوان الأزهرية تحتفل بذكرى مرور 1083 عاما على تأسيس الجامع الأزهر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

نظمت منطقة أسوان الأزهرية، اليوم، الأربعاء، احتفالية بمناسبة مرور 1083 عاماً على تأسيس الجامع الأزهر، بحضور الدكتور سيد حسن، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية، وسيد مدنى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والقيادات التنفيذية والدينية الإسلامية والمسيحية.

بدأت فعاليات الاحتفالية التى أقيمت بقاعة معهد الإمام متولى الشعراوى بمناسبة مرور 1083 عاما على تأسيس الجامع الأزهر، بعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية تبعه تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ مصطفى يس، تبعها تهنئة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، هنأ فيها الشعب المصرى والشعوب الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك.

تلا ذلك كلمة لرئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ألقاها فضيلة الدكتور سيد حسن تناول فيها "دور الأزهر الشريف ومنهجه فى تعليم أبنائه من المصريين والوافدين"، ثم كلمة الدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بنين والتى حملت عنوان دور الأزهر الشريف وعلماؤه فى نشر العلم فى ربوع العالم أجمع، ثم عرض فيلم وثائقى عن الأزهر الشريف، ثم تبعه كلمة لمدير عام وعظ أسوان فضيلة الشيخ مرتجى عبد الرؤوف تحدث فيها عن دور الأزهر الشريف فى لجان المصالحات ووحدات لم الشمل ولجان الفتوى.

وتحدثت بعد ذلك سوسن محمد معلمة بالمنطقة عن دور الأزهر الشريف فى دعم المرأة عبر العصور والأزمان المختلفة، وبعدها فقرة الإنشاد الدينى للتوأم فارس ووسام عادل من معهد إدفو الثانوي، تبع هذه الفقرة كلمة لممثل بيت العائلة / الكنيسة القمص مكاريوس بولس تناول فيها التعاون المشترك بين الأزهر الشريف والكنيسة ودور بيت العائلة فى المحافظة.

كما تحدث فضيلة الشيخ أحمد رضوان، مدير فروع الرواق الأزهرى، عن دور أروقة الأزهر فى نشر العلوم العربية، وتحفيظ القرآن وتعليم أحكامه عبر التاريخ ، ثم اختتمت فقرات الحفل بكلمة سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان التى ذكر فيها التعاون المشترك بين الأزهر والمحافظة فى كافة النواحى.

وشهد الحفل الدكتور عطا الله حشاد، مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بأسوان، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، والمستشار الشافعى صالح رئيس نادى أسوان الرياضي، والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، وأعضاء مجلس النواب النائب على البدرى، والنائب حسن خليل، والدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وقيادات المنطقة، والوعاظ، وأساتذة كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان، وعدد من أمناء الأحزاب والقيادات التنفيذية والمجتمعية والإعلامية والطبيعية.



احتفالية الأزهر الشريف بأسوان



احتفالية الأزهر الشريف بأسوان



احتفالية الأزهر الشريف بأسوان



احتفالية الأزهر الشريف بأسوان



احتفالية الأزهر الشريف بأسوان



احتفالية الأزهر الشريف بأسوان